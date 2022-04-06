США выделили Украине $100 млн на противотанковые ракеты

Американская администрация объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для противостояния вооруженной агрессии России. Об этом сообщается на сайте Госдепа США, сообщает Корреспондент.

Речь идет о выделении $100 млн на покупку противотанковых ракеты Javelin, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в таком оружии.

В целом с начала работы администрации Джо Байдена общий объем военной помощи США Украине превысил $2,4 млрд и более $1,7 млрд с момента начала вторжения России в Украину в конце февраля.