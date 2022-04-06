США выделили Украине $100 млн на противотанковые ракеты
Американская администрация объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для противостояния вооруженной агрессии России. Об этом сообщается на сайте Госдепа США, сообщает Корреспондент.
Речь идет о выделении $100 млн на покупку противотанковых ракеты Javelin, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в таком оружии.
В целом с начала работы администрации Джо Байдена общий объем военной помощи США Украине превысил $2,4 млрд и более $1,7 млрд с момента начала вторжения России в Украину в конце февраля.
"По мере того, как мы укрепляем позиции Украины на поле боя и за столом переговоров, мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами над сбором информации для документирования сообщений о нарушениях и предоставления ее соответствующим органам для привлечения виновных к ответственности", – прокомментировал выделение нового оборонного пакета глава Госдепа Энтони Блинкен.