Верещук сообщила об эвакуации почти 5 тыс человек

В среду по гуманитарным коридорам было эвакуировано 4 892 человека, большинство – в Запорожье.﻿﻿ Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает Украинская правда.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них из Мариуполя – 1171 человек. 2515 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе" , - заявила Верещук на брифинге.

Верещук также сообщила, что колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака, которая в среду выехала из Запорожья, находится на блокпосте оккупационных войск в городе Васильевка и продолжит движение по маршруту в четверг утром. Также с утра из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

В Луганской области из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в среду удалось эвакуировать 1 206 человек.

"Мы каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, однако оккупанты и их руководство в Кремле блокируют все наши попытки и попытки международных организаций" , - сказала также Верещук.

Она отметила, что делегация Международного комитета Красного креста имела все необходимые согласования со стороны российской стороны и Украины для проезда в Мариуполь и эвакуации людей, однако была арестована группировкой так называемой "ДНР" и содержалась почти сутки за решеткой.