Украинских военных обучили в США применять беспилотники Switchblade

В США группа украинских военных прошла обучение по применению дронов-камикадзе Switchblade, которые предназначены для уничтожения бронетехники и танков. Об этом сообщил на брифинге представитель Пентагона, сообщает Корреспондент.

По его словам, обучение на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, которые находятся в США. Скоро они вернутся в Украину.

Представитель Пентагона отметил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к противостоянию России, которая активизировала свои действия на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправит в Украину новейшие беспилотники Switchblade 600.