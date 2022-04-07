ОВА: в Сумской области ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы

Украинские военные в среду, 6 апреля, сбили в Сумской области ракету, летевшую в направлении Полтавы, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он рассказал, что остатки ракеты упали на территорию поселка Липовая Долина, поэтому местные жители могли слышать взрывы.

Также в Роменском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любой момент, заявил Живицкий.

"В селе Слобода [Конотопский район], на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась" , — сообщил он, добавив, что спасатели и полицейские ее обезвредили.

4 апреля Живицкий заявил, что после продолжительного террора российские оккупанты покидают Сумскую область. В Тростянке начали восстанавливать инфраструктуру и обследовать территорию. 5 апреля в Конотопском районе нашли троих замученных военными РФ мирных жителей.