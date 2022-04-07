Во исполнение санкций Евросоюза Бельгия заблокировала российские финансовые операции на общую сумму 196,4 млрд евро. Кроме того, она заморозила активы в 2,7 млрд евро, сообщает Новое время.

Об этом рассказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Отмечается, что замороженные 2,7 млрд евро принадлежали 877 физическим и 62 юридическим лицам, входящим в санкционные списки ЕС. В частности, в порту Зебрюгге изъяли 1000 автомобилей класса люкс, предназначенных для продаж в РФ. Значительная часть этих активов – это товары, которые российские клиенты приобрели для введения санкций.

В бельгийских портах уже проверили более 23 тысяч контейнеров и изъяли три контейнера с предметами роскоши, которые направлялись в Россию в обход санкций.

Кроме товаров, изъятых таможней Бельгии, страна заблокировала крупные финансовые операции с участием россиян на 196,4 млрд евро. Такая сумма, вероятно, объясняется тем, что в Брюсселе расположена Euroclear – одна из крупнейших в мире компаний по финансовым операциям с ценными бумагами.