The Times: Британия предоставит Украине бронетехнику

Британия разрабатывает план отправки в Украину бронетехники типа Mastiff или Chakal, сообщает Украинская правда.

В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff. Об этом пишет The Times.

А также автомобилей вроде Chakal, которые могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения обучения.

"О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни" , - отмечает The Times.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поставлять оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы Путина на юге Украины.