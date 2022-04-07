Канада запретила страховать российские и белорусские самолеты

Канадским компаниям запретили заключать какие-либо договоры на страхование российских и белорусских летательных средств. В то же время, для полетов все коммерческие самолеты обязаны быть застрахованными, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Министерстве транспорта Канады.

"Российское вторжение в Украину продолжается, поэтому правительство Канады объявляет о новых мерах. В них входят новые законодательные решения, запрещающие физическим и юридическим лицам в Канаде предоставлять услуги по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу российским и белорусским авиационным и аэрокосмическим продуктам" , — говорится в распространенном сообщении.

Как уже отмечалось, Канада ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Канада запретила им соглашения с какой-либо собственностью и получение заемного финансирования.

Санкции также были введены против девяти белорусов.