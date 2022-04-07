Генштаб: враг готовится к наступательной операции на востоке Украины

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях. На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Цель – нанесение огневого поражения подразделениям ВСУ и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское, говорится в сообщении Генштаба.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей РФ, граничащих с Украиной.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению. Командование вооруженных сил РФ продолжает поиск возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений, отмечает Генштаб.

Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца. Также на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области, сообщили украинские военные.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.