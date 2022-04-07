В Германии не сомневаются в достоверности данных спутников по Бучи

Немецкие специалисты тщательно изучили сделанные в середине марта спутниковые снимки Бучи и не сомневаются, что тела убитых людей долгое время находились там, где они были обнаружены после ухода российских войск, сообщает Укринформ.

Об этом сказал журналистам представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

«Есть оценки спутниковых снимков, которые были сделаны между 10 и 18 марта 2022 года, и они позволяют сделать вывод, что жертвы на улице Яблонской в ​​Буче, изображения с которыми мы все увидели, были там по меньшей мере с 10 марта. Достоверные данные свидетельствуют о том, что российские военные и силовики были развернуты в этом районе с 7 по 30 марта включительно. Они также участвовали в допросе пленников, которых впоследствии казнили», - заявил Гебештрайт .

По его словам, целенаправленные убийства людей подразделениями российских вооруженных сил и сил безопасности являются доказательством того, что «президент россии и главнокомандующий путин, по меньшей мере, потакал нарушениям прав человека и военным преступлениям для достижения своих целей».

В Германии назвали безосновательными заявления российской стороны о том, что снимки из Бучи были «инсценированием» и о своей непричастности к убийствам украинцев.

В то же время Гебештрайт не уточнил, данные с каких спутников анализировались, ведь правительство не комментирует действия своих спецслужб и разведок.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

Издание The New York Times обнародовало спутниковые снимки тел, найденных в Буче после того, как из нее ушли оккупанты. Данные космической съемки свидетельствуют о том, что некоторые из тел погибших лежали на улице давно. В частности, на снимке от 11 марта видно не менее 11 погибших на Яблунской улице. Их тела в аналогичных местах пролежали более трех недель до отступления российских войск.

В то же время, российская пропаганда распространяет ложные сообщения о якобы непричастности российских военных к массовым убийствам в населенных пунктах Киевщины.