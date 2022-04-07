ОВА: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке
Российские войска не смогли войти в Новотошковское, но обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома", - говорится в сообщении.
Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливается, находят новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло.
Также есть разрушение домов в Лисичанске и хозяйственных построек в Северодонецке, Новодружеске, Лисичанске и Тошковце.
"Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", - отметил Гайдай.
"На линии фронта в общей сложности отбиты девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть – автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага", - написал глава ОВА.