ОВА: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке

Российские войска не смогли войти в Новотошковское, но обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома" , - говорится в сообщении.

Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливается, находят новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло.

Также есть разрушение домов в Лисичанске и хозяйственных построек в Северодонецке, Новодружеске, Лисичанске и Тошковце.

"Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке" , - отметил Гайдай. ﻿

фото: Луганская ОВА

"На линии фронта в общей сложности отбиты девять атак врага: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть – автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага" , - написал глава ОВА.