Мэр Мелитополя: в Запорожской области оккупанты устроили перепись мужчин

В Запорожской области оккупанты начали брать на учет мужчин. Об этом в эфире информационного марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает УНИАН.

Он предположил, что мужчин на оккупированных территориях будут заставлять воевать на стороне подразделений российской армии.

"4 дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают" , - сказал он.

Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе коллаборанты вместе с российскими военными занимаются мародерством.