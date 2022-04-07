Братчук: побережье Одессы сейчас опасно
Побережье Одессы остается достаточно опасным. Потому не стоит спешить с отдыхом на пляжах. Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 Канал.
В ряде мест есть мины, которые могут разорваться.
"Пока одесское побережье достаточно опасно – не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", – подчеркнул Братчук.
По его словам, большое количество людей уже рвется на пляж. Однако проводят очень активную работу в информационном поле, чтобы помешать этому.
В городе работают полиция, патрули, которые следят за ситуацией и проводят воспитательную работу.
"Выиграем эту войну – тогда будем ходить на пляж отдыхать",– подчеркнул Братчук.