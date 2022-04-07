Братчук: побережье Одессы сейчас опасно

Побережье Одессы остается достаточно опасным. Потому не стоит спешить с отдыхом на пляжах. Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 Канал.

В ряде мест есть мины, которые могут разорваться.

"Пока одесское побережье достаточно опасно – не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан" , – подчеркнул Братчук.

По его словам, большое количество людей уже рвется на пляж. Однако проводят очень активную работу в информационном поле, чтобы помешать этому.

В городе работают полиция, патрули, которые следят за ситуацией и проводят воспитательную работу.