Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров
На 7 апреля запланировано 10 гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
На собственном транспорте и автобусами:
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье.
- Мелитополь – Запорожье.
На собственном транспорте:
- Энергодар – Запорожье.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.