Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров
Фото: Facebook

На 7 апреля запланировано 10 гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область﻿

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

На собственном транспорте и автобусами:

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье.
  • Мелитополь – Запорожье.

На собственном транспорте:

  • Энергодар – Запорожье.

Луганская область

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

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