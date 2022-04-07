Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

На 7 апреля запланировано 10 гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область﻿

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

На собственном транспорте и автобусами:

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

Мелитополь – Запорожье.

На собственном транспорте:

Энергодар – Запорожье.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.