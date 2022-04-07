Бородянка после оккупации: как выглядит город и о чем говорят местные

Сотни жертв среди мирного населения, разрушенный бомбардировками буквально до основания городок – результат прихода российских "освободителей" в пригород Киева. Фото Бородянки после оккупации и истории местных жителей, сообщает РБК-Украина.

В начале апреля украинские защитники освободили Бородянку. Это небольшой город за Киевом, чуть дальше Ирпеня и Бучи. Бомбардировки российских войск практически снесли его с лица земли. Разрушена большая часть жилых домов, повреждена инфраструктура.

Оккупанты уничтожали все на своем пути, зверски убивая мирное население. Открывали прицельный огонь даже по людям, которые пытались спасти пострадавших под завалами разрушенных многоэтажек. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что на сегодня именно в Бородянке зафиксировали больше всего жертв. Около 200 человек пропали без вести.

После освобождения Бородянки спасатели смогли полноценно приступить к ликвидации завалов в многоэтажках

На сегодняшний день в Бородянке продолжают работать полиция и спасатели. Они разбирают завалы, ищут погибших и фиксируют многочисленные военные преступления. Продолжается разминирование, в город пытаются оперативно вернуть электричество.

Для гражданского населения Бородянка временно закрыта, власти настойчиво просят людей пока не возвращаться, ведь это очень опасно. Но есть и те, кто все равно едут, рискуя погибнуть не от боевых действий, а от последствий войны.

Возвращаться в город на сегодняшний день опасно. Продолжаются работы по разминированию

Город сильно пострадал от российских обстрелов и бомбардировок. На главной улице, которая до сих пор в гугл-картах называется "Ленина" (после декоммунизации "Центральная", – ред.﻿), практически не осталось целых домов. Чиновники говорят, что жертв среди мирного населений тут скорее всего больше, чем в Ирпене и Буче. Но точных цифр назвать пока не могут.

Пока спасатели разбирают завалы, люди приезжают, чтобы попытаться вынести вещи из разрушенных домов. Один из таких полностью уничтожен посредине, от здания остались только две боковые части. Туда по стремянке через окно своей выгоревшей квартиры залазит мужчина.

Местные жители возвращаются в разрушенные российскими оккупантами квартиры в надежде спасти хоть какое-то имущество

Валерий надеется, что удастся спасти хоть какое-то имущество. Соглашается провести "экскурсию" по пепелищу, которое раньше было его домом.

– Вот тут стоял новый телевизор, – показывает на металлическую пластину в пепле. – Я тут жил с женой и сыном. Дочка в гости приезжала с зятем и внучкой. Когда начался обстрел Киева, мы забрали их, как думали, в тихое место – сюда. А тут в первый же день в одну из комнат влетела пуля. Когда нас обстреляли уже из танков, на улице лежали мертвые, разграбили магазины, я сказал жене, что нужно убегать.

Житель Бородянки Валерий в уничтоженной оккупантами квартире

Внучку удалось вывезти еще до этого, а сам Валерий с женой переехал к свату в дом подальше. Как-то на рассвете люди услышали звук двух приближающихся самолетов. Сразу же спрятались в погреб. Прогремели взрывы.

– К нам прибежал мой друг Паша весь в белой пыли, говорит: скинули бомбу. После взрыва начался пожар и у меня тут все сгорело. Мебель на кухню только купил, холодильник. Ванная хорошая, была… Сразу жена очень плакала, но когда увидели как много людей умерло и у нас и в Буче, то поняли, что у нас еще не так все плохо. Разбомбили второго марта и мы переехали в Киев, сейчас у друга живем.

Единственное, что не сгорело в квартире, – гантели. Взяв по гантеле в каждую руку Валерий уходит в окно назад на улицу.

В квартире Валерия после пожара уцелели лишь гантели

Вторая бомба попала в дом неподалеку. На третьем этаже из окна квартиры мужчина выбрасывает мусор, пришел забрать хоть что-то из уцелевших пожитков. Василий Петрович во время того обстрела был в подъезде, выбежал на улицу и увидел, что самолет снова идет на заход.

Василию Петровичу удалось спасти свою квартиру от пожара

– Не знаю почему они решили бомбить нас, рядом наших военных не было, по крайней мере я их не видел, – говорит мужчина. – После бомбежки я всю ночь лил воду на двери, чтобы огонь от пожара в доме не перешел на мою квартиру. Только так и смог спасти свои вещи, квартира соседей полностью выгорела.

Многие квартиры полностью выгорели после попадания снарядов

Пока люди собирают уцелевшие вещи из своих квартир к дому подъезжает микроавтобус с хлебом. Волонтер Александр сегодня попал в Бородянку впервые, описать увиденное словами сложно.

Местные жители неделями не видели хлеба, волонтерам удалось его привезти

– Очень больно на это смотреть, видно, что это "работала" не артиллерия, а именно авиация, которая скинула бомбы на мирные дома. Ни одного военного объекта тут нет. Вся улица центральная практически уничтожена. Дом культуры, почта. Практически в каждый дом попало по фугасу.

Практически ни одна многоэтажка в Бородянке не уцелела

Под многими из них до сих пор находятся тела погибших мирных жителей. Оккупанты не давали их достать и похоронить. Сколько времени пройдет до того момента, пока мир в полной мере осознает ужасы, которые оставляют после себя в Бородянке и других городах оккупанты? С каждым днем путинской войны таких историй будет становиться все больше.