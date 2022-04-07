Нефть подорожала

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:10 кск у четвер становить $102,73 за барель, що на $1,66 (1,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти здешевшали на $5,57 (5,2%), до $101,07 за барель, сообщает Enkorr.

Ціна на ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на цей час $97,62 за барель, що на $1,39 (1,44%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів знизилася на $5,73 (5,6%), до $96,23 за барель.

Як повідомлялося, напередодні країни МЕА погодили вивільнення зі стратегічних запасів 60 млн барелів додатково до 180 млн барелів, які мають намір надати США.

Тим часом дані американського Міненерго, опубліковані в середу, несподівано показали зростання запасів нафти в країні минулого тижня (на 2,42 млн барелів). Експерти, опитані агентством Bloomberg, у середньому очікували зниження на 2,8 млн барелів, респонденти S&P Global Commodity Insights — на 1,85 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушінгу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 1,7 млн ​​барелів. Видобуток нафти в США збільшився на 100 тис. барелів на добу (б/д) порівняно з минулим тижнем — до 11,8 млн б/д.