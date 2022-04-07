Куртев: ночью над Запорожьем сбили три российские ракеты

В ночь на четверг, 7 апреля, противовоздушная оборона сбила три вражеских ракеты над Запорожьем.

Об этом сообщил﻿ секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно. Но нужно помнить о том, что сирены звучат не просто так. Учебных тревог на этой войне не было и нет. Сегодняшняя ночь это еще раз подтвердила" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.