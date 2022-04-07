Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ с начала войны

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о суммарных потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 18 900 человек,

танков ‒ 698 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 108 ед,

средств ПВО – 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1358 ед,

кораблей /катеров - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.