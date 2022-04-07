Датский производитель производитель красок Hempel уходит из России

Производитель красок Hempel уходит из России, рассматривает варианты контролируемого выхода с рынка, сообщает Новое время.

Датский производитель красок Hempel объявил об уходе с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.

"Hempel A/S объявляет об окончательном закрытии своей деятельности в России. Решение о выходе появилось после объявления Hempel 1 марта о приостановлении всех видов деятельности в России" , — говорится в сообщении компании.

Компания решила начать контролируемый выход из России и рассматривает разные сценарии. Ранее Hempel объявила о прекращении своей деятельности в России.

"Мы глубоко опечалены тем, что война в Украине продолжает разворачиваться. В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения условий торговли. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в России" , — заявили в компании.

Hempel работает в России с 1996 года, в ее штате — 124 сотрудника.

"Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом результате, мы чувствуем, что у нас нет другого выбора" , — заявил президент группы и генеральный директор Hempel Ларс Петерссон.

Как сообщалось, немецкая компания Henkel, один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и косметики, продолжит вести бизнес в РФ.