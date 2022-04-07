Датский производитель производитель красок Hempel уходит из России
Производитель красок Hempel уходит из России, рассматривает варианты контролируемого выхода с рынка, сообщает Новое время.
Датский производитель красок Hempel объявил об уходе с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.
"Hempel A/S объявляет об окончательном закрытии своей деятельности в России. Решение о выходе появилось после объявления Hempel 1 марта о приостановлении всех видов деятельности в России", — говорится в сообщении компании.
Компания решила начать контролируемый выход из России и рассматривает разные сценарии. Ранее Hempel объявила о прекращении своей деятельности в России.
"Мы глубоко опечалены тем, что война в Украине продолжает разворачиваться. В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения условий торговли. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в России", — заявили в компании.
Hempel работает в России с 1996 года, в ее штате — 124 сотрудника.
"Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом результате, мы чувствуем, что у нас нет другого выбора", — заявил президент группы и генеральный директор Hempel Ларс Петерссон.
Как сообщалось, немецкая компания Henkel, один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и косметики, продолжит вести бизнес в РФ.