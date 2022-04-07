В МИД раскритиковали Венгрию за готовность оплачивать российский газ в рублях

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Венгрия помогает президенту Российской Федерации Владимиру Путину продолжать агрессию против Украины, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию. Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу - помочь Путину продолжать агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей" , - подчеркнул Николенко.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев" , - заявил спикер.

Он добавил, что к этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях.

"РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Российской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины" , - подчеркнул Николенко.

"В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию в отношении нашего государства. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть" , - подчеркнул Николенко.

Спикер отметил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи, а Украина является Родиной для около 150 тыс. украинских венгров.

"В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, является вредной для обоих наших народов" , - добавил дипломат.

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины" , - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что перейти на правильную сторону истории никогда не поздно.

Напомним, Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для транзита военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, одержал победу на выборах. Его партия Fidesz, по данным подсчета более 98% бюллетеней набрала 53,1% голосов. Во время своей речи перед избирателями он назвал украинского президента Владимира Зеленского своим политическим противником.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 6 апреля, что вызвал посла Украины. Министра возмутили намеки украинских властей в тесных связях с Россией.