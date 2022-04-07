Австрия высылает четырех российских дипломатов

Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать из страны четырех российских дипломатов. Они должны выехать не позднее 12 апреля. Об этом, со ссылкой на Twitter МИД Австрии, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Сообщается, что Австрия лишила дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге.

"Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала своему дипломатическому статусу. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях" , - говорится в сообщении. ﻿

Указанных дипломатов просят покинуть страну не позднее 12 апреля.