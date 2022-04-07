Британская разведка: РФ сосредоточила усилия на востоке Украины

Британская оборонная разведка считает, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля.

Развитие наступательных операций на Востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил.

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hscOPIh85K — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 7, 2022

Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских Вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти.

Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава.