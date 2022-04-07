ВСУ нанесли удар по артиллерийской батарее РФ в Сумской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по артиллерийской батарее ВС РФ в Сумской области, сообщает Новое время.

Соответствующее видео, снятое с помощью разведывательного дрона, опубликовали в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале InformNapalm.

На нем видно российских оккупантов, в панике мечущихся по своим позициям, попавших под огонь ВСУ, пытаясь спастись от снарядов.

При этом скрыться удалось не всем, и один из грузовиков с боеприпасами взорвалась в результате точного попадания украинской артиллерии.