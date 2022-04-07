ОВА: в Гостомеле вводят недельный комендантский час

На территории Гостомеля и окрестных сел усилен комендантский час. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

В это время категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком.

Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.