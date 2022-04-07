ОП: в Чернигове и на Сумщине начались восстановительные работы

После отступления российских войск в Чернигове и Сумской области проводятся работы по восстановлению городов и сел. Об этом написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что Чернигов разрушен на 70%. Сейчас город пытаются восстановить в кратчайшие сроки.

Так, коммунальные службы уже наводят порядок на дорогах, возобновляют сети поставок электроэнергии и вывозят мусор.

В Сумской области также начитают восстановление. В частности это касается городов Тростянец и Ахтырка, села Боромля, где шли самые ожесточенные бои.

Продолжается разминирование территории. У разрушенного моста в селе Климентово уже обустраиваются подъезды к понтону.

Кроме того, недавно было получено 29 комплексов ЗОЗ Starlink и возобновлено дистанционное обучение.

Также аграрии Сумской области начали посевную кампанию.