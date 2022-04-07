Байден: за год санкции отбросят российскую экономику на 15 лет назад

Один год санкций, введенных против РФ, отбросит российскую экономику на 15 лет назад, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Шаги, которые мы уже предприняли, по прогнозам, только в этом году приведут к двузначному сокращению ВВП России. Всего за один год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет" , — сказал Байден, призывая ответственные страны объединиться, «чтобы призвать этих преступников к ответственности».

"Поскольку мы отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты шифрования и важнейших компонентов квантовых технологий, которые необходимы им для конкурентоспособности в XXI веке, мы будем душить способность России и ее экономики расти на долгие годы вперед" , — добавил президент США.

Байден также сообщил, что собирается подписать указ, запрещающий любые новые инвестиции США в Россию — они коснутся более 600 компаний частного сектора РФ.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать увеличивать экономические издержки и делать Путину еще больнее, и еще больше усиливать экономическую изоляцию России" , — резюмировал Байден.

Как сообщалось, 6 апреля США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков — Сбербанка и Альфа Банка.