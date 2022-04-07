Шмыгаль: в апреле доходы госбюджета могут упасть наполовину

В марте госбюджет Украины был выполнен на 95%, но в апреле прогнозируется всего половина от запланированных поступлений, сообщает Новое время.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал в интервью BBC.

Он призвал ввести еще больше санкций против России и подчеркнул, что бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины.

"Украина получила чуть больше $3 млрд от Запада, но на войну мы тратим $10 млрд каждый месяц. Поэтому каждый день мы говорим с партнерами о новых грантах, кредитах и программах помощи. Украина в любом случае победит, но нам нужна полная поддержка Запада, чтобы как можно быстрее освободить наши земли и завершить войну" , — сказал Шмыгаль.

По данным Минэкономики, в марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, а импорт — более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. В целом за год падение может достигнуть 40%.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что около 30-50% экономики не работает из-за войны.