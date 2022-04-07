Арестович: оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС

Российские оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, но обстановка для противника неблагоприятная, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

По его словам, самые тяжелые бои идут в районе Северодонецка, Попасной. Там украинские военные идут в контратаку и останавливают врага.

Противник также развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар — Марьинка.