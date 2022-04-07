РЖД не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок

ОАО "РЖД", из-за санкций Великобритании испытывающее технические проблемы с выплатами по внешнему долгу, не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок. Об этом пишет сама компания, сообщает Интерфакс.

РЖД должны были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от РЖД средства для выплат держателям этих долговых бумаг.

Под британские санкции РЖД попали 24 марта. Компания сообщала, что обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую обслуживать свои долговые обязательства, но отмечала, что обработка запроса может занять несколько недель.

Ранее РЖД не смогли в срок провести купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах.

В своем заявлении РЖД отмечают, что выплаты по евробондам компании в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок соответствующими платежными агентами или банками-корреспондентами в связи с их внутренними комплаенс-процедурами.