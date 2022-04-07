Bloomberg: первые компании КНР заплатили РФ за уголь и нефть в юанях

В Китае первые компании заплатили России за уголь и нефть в юанях. Данная партия российских энергоресурсов прибудет в КНР уже в этом месяце, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что сделка состоялась в марте. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля и нефти, пишет Bloomberg.

В СМИ подчеркнули, что это будут первые поставки товаров, оплачиваемые в юанях после того, как США и Европа ввели санкции против РФ и отключили несколько российских банков от международной финансовой системы.

Напомним, в ЕС собираются наложить полный запрет на импорт российского угля. Это будет часть пятого пакета санкций против России.