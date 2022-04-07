Der Spiegel: разведка Германии перехватила радиосообщения военных РФ о бойне в Буче

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила предполагаемые переговоры по радиосвязи военных РФ, в которых содержится новая информация о бойне в Буче, сообщает Новое время.

По информации издания Der Spiegel, у разведслужбы есть радиосообщения, содержание которых соотносится с местонахождением тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи.

В одном из сообщений военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде.

В другом разговоре мужчина говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

В материалах разведки указывается, что значительную роль в зверствах в Буче сыграли наемники из ЧВК Вагнера.

Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни поступками отдельных солдат.

Убийство мирных жителей стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии с целью распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления, подчеркивает издание.

Из перехваченных переговоров следует, что убийства могли происходить и в других оккупированных российскими войсками населенных пунктах, в частности, в окрестностях Мариуполя.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.