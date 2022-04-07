Проблемы экологии: Одесский университет открыл перспективную специальность

Одесский государственный экологический университет открыл перспективную специальность – "Технологии защиты окружающей среды". Сейчас университет готовится к приемной компании, поэтому вашему вниманию предлагается обзор нового направления образования.

В этой статье мы поговорим о ключевых принципах выбора профессии и, в частности, об одной из наиболее перспективных профессий будущего.

В новой реальности 21 века сменяются традиционные приоритеты в профессиях. Некоторые отмирают, некоторые перестают быть прибыльными в связи с бурным развитием IT технологий и новых форм трудовых отношений. Исчезнут специальности, связанные с однообразными, рутинными задачами.

Профессии, которые исчезнут, обладают рядом общих характеристик:

– повторяемость действий;

– узкопрофильность;

– низкая эффективность;

– экономическая нецелесообразность.

В мире появится более 130 млн новых рабочих мест. Спрос будут иметь эксперты, обладающие редким опытом и навыками. Появится больше свободного времени на творческие и интеллектуальные задачи, развитие, реализацию новых направлений и идей.

Новые вызовы человечеству привели к изменению парадигм: в моду входят умные смарт-технологии, экономящие энергию и заботящиеся об окружающей среде. Это касается всего – начиная от бытовых приборов и заканчивая проектами умных городов. В этой связи, карьера в области экологически чистой энергии, науки об окружающей среде создаст до 24 миллионов рабочих мест в следующем десятилетии.

Окружающая среда претерпевает кардинальные изменения. Это связано с глобализацией информационного пространства, увеличением потребления, созданием новых материалов с уникальными для привычного восприятия свойствами, а также с стремительным освоением манипуляций с отдельными структурными компонентами материи (например, молекулами или атомами). Стремительно развивается наноразмерная схемотехника, принципы которой базируются на законах квантовой механики. Число технически сложных технологий (например, использование в коммуникационных целях все больше расширенного диапазона частот, а в задачах структурного анализа – субмиллиметрово-террагерцевского излучения) стремительно растет, и часто не позволяет правильно оценить экологические последствия их интенсивного применения. Поэтому наши представления о влиянии этих технологий на окружающую среду еще очень ограничены. Очевидно, что вместе с развитием технологий остро необходимо развивать системное понимание потенциально опасных факторов их применения и своевременно разрабатывать концепции защиты окружающей среды и, главным образом, человека от возможных негативных последствий их интенсивного применения. Трудно не согласиться с прогнозом, что профессии, объединяющие экологическое образование с фундаментальным естественнонаучным, инженерно-техническим приложением, будут (и уже есть!) актуальными и будут пользоваться широким спросом на рынке профессий. Без сомнения, технологии защиты окружающей среды станут важнейшей составляющей глобального процесса, открывающего широкие возможности реализации креативных инноваций молодого поколения.

В Одесском государственном экологическом университете ведется упорная целенаправленная работа по адаптации учебных программ к трендам профессий экологического сектора, и, в частности, в области технологий защиты окружающей среды.

Мы идем в ногу со временем. Внедренные в учебный процесс активно используются инструменты для организации дистанционного обучения студентов средствами информационно-коммуникационных технологий. Это позволяет студентам получать необходимые профессиональные и компетентные знания дистанционно при наличии интернет-соединения и девайса для коммуникации (ноутбука или планшета, смартфона и др.). Лабораторный практикум, разработанный в соответствии с мировыми стандартами, опирается на элементы современного интерактивного моделирования, и, таким образом, без потери качества также может быть проведен дистанционно.

На кафедре Общей и Теоретической Физики Одесского Государственного экологического университета, под руководством доктора физико-математических наук, профессора Герасимова Е. И. проводятся систематические исследования по разработке новых инновационных технологий защиты окружающей среды, ведется подготовка специалистов всех уровней образования по специальности "Технологии защиты окружающей среды" (номер госрегистрации 183 направление подготовки – Производство и технологии). Выполняются диссертационные и магистерские и бакалаврские квалификационные исследования, постоянно ведется плодотворное международное сотрудничество.

Специалисты этой специальности востребованы в любой отрасли промышленности, особенно на производстве, которое связано с вредными выбросами и органах экологического контроля и инспекции. Их работа связана с инспектированием, мониторингом, контролем состояния окружающей среды, разработкой и применением технологий и систем защиты. Новое направление работы – внутренний экологический аудит предприятия – позволяет предотвращать проблемы с государственными органами и общественными организациями. Специалисты этого направления могут работать в лабораториях, экспертных группах, экологических организациях и других структурах в должностях инженер-эколог и эколог-инспектор, а также эколог-аудитор.

Выпускники университета по данной специальности обладают широким спектром трудоустройства в государственных органах экологической инспекции, в силовых структурах, экологических прокуратурах и организациях, осуществляющих надзор за охраной окружающей среды, а также в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях. Они могут занимать соответствующие должности в Министерстве здравоохранения (диагностические лаборатории предприятий), Министерстве образования и науки (школы, лицеи, колледжи, институты, университеты, научно-исследовательские лаборатории и институты), диагностические лаборатории и подразделения радиационного контроля, санитарно-эпидемиологические службах предприятий разных отраслей промышленности, структурах Министерства чрезвычайных ситуаций и Пограничной службы.

Научные достижения

В частности, на пути поисков новых подходов к решению экологических проблем, недавно была обнаружена способность графена адсорбировать с высокой эффективностью и скоростью радиоактивные материалы из водных растворов, которая может быть использована при дезактивации водоемов, загрязненных радионуклидами, а также для усовершенствования технологий по добыче сланцевых. редкоземельных элементов.

Оказалось, что микроскопические чешуйки оксида графена толщиной в один атом быстро связывают радионуклиды различного происхождения на центрах адсорбции. Эти чешуйки оксида графена легко растворяются в воде и, вытащив из нее радиоактивные вещества, собираются в комки, которые в дальнейшем оседают на дно. Далее такие донные отложения могут быть удалены из водоема и утилизированы (например, сожжены). Технологию такого содержания можно считать настоящим прорывом в технологиях очистки водоемов (и не только!), загрязненных радиоактивными материалами.

Оксиды графена, а также композиты на их основе – перспективные материалы не только для очистки и защиты, но и контроля окружающей среды. Они также могут быть положены в основу новейших технологий обеззараживания воздуха и жидких отходов. На кафедре, с целью усовершенствования освещенной выше технологии дезактивации, предложено использование пенной фракции оксида графена, предложен дополнительный цикл дезактивации отработанной пены путем добавления водного раствора композита полиамид-оксид графена. Такая комплексная технология позволит выводить из самой отработанной пены радиоактивные загрязнители, сконцентрировать их, а затем переработать или утилизировать.

На кафедре также успешно проводятся исследования интенсивно изучаемого уникального состояния вещества – гранулированной материи, разработаны уникальные концепции создания дискретных микромеханических радиационных защитных экранов с манипулируемыми параметрами. Предложены теоретические основы новейших технологий тонкой пылеочистки с помощью комплексного левитационно-электрофоретического эффекта, обладающие широким кругом применений от космической отрасли к вирусологии.

Разработки кафедры получили широкое международное признание, опубликованное в профессиональных изданиях и трудах международных конференций. Научные исследования, проводимые на кафедре, открывают широкие перспективы создания новых неразрушающих технологий очистки окружающей среды.

Заведующий кафедрой Общей и Теоретической физики Одесского Государственного экологического университета, доктор физико-математических наук, профессор Олег Герасимов рассказывает:

"Масштабы загрязнения окружающей среды достигли угрожающих пределов. Разнообразие влияний и нагрузки на окружающую среду со стороны, в частности, факторов антропогенного происхождения, действительно впечатляет. Здесь и электромагнитное излучение в разных диапазонах – от инфракрасного до радиочастотного, и звуковое, радиационное (ионизирующее) и механическое (мусор разной природы), химическое и бактериологическое. Системы защиты (очистки, дезактивации) должны задействовать большой круг различных по содержанию технологий, использующих эффекты из многих отраслей фундаментальной науки. Условно говоря, если человечество достаточно удачно прошло путь от ньютоновского яблока атома и его составляющих, то теперь предстоит пройти обратный путь установления параметров безопасного существования макросистем под влиянием факторов, в частности, микроскопической природы (пример-ионизирующих излучений, загрязнения различного происхождения от механических до макро-молекулярных) и материальная база, которая должна быть построена как на использовании инновационных технологий, так и новейших материалов. Сейчас у нас есть только определенные общие контуры такой конструкции (как в области кадрового обеспечения, так и материальной базы). Между прочим, уже в ближайшем будущем потребность в обеспечении на этом фронте (или борьбы или сосуществования, уже не знаю, как правильно…) наличия надлежащим образом укомплектованного учебно-методического, научно-образовательного smart-комплекса, будет одной из главных задач и, в то же время, угрожающим вызовом человечеству с точки зрения наплывающих проблем со стороны окружающей среды".

И мы должны этот вызов достойно принять, даже если решать эту проблему придется в достаточно сложных условиях настоящего! Приглашаем заинтересованную молодежь разделить с нами, вашими старшими товарищами этот достойный путь. Пока время зовет Вас! Для этого именно и приглашаем абитуриентов в нашу команду, в Одесский Государственный экологический университет, где на Кафедре Общей и Теоретической Физики плодотворно строятся теоретические основы Технологий Защиты Окружающей Среды (специальность 183 по номеру госрегистрации) и ведется подготовка специалистов по образованию. и доктор философии. В эти сложные времена наше государство находит возможности помогать молодому поколению в получении высшего образования, даже путем временного упрощения процедуры поступления в высшие учебные заведения, особенно поощряя (в частности, путем удержания и даже увеличения госзаказа) абитуриентов к поступлению на технические и близкие к ним междисциплинарные. , среди которых занимает место специальность №183 –Технологии Защиты Окружающей среды. Ждем вас!

Примечание

Заведующий кафедрой Общей и Теоретической Физики Доктор физ-мат. наук, профессор, Академик Академии наук Высшей Школы Украины Олег Иванович Герасимов – известный отечественный физик-теоретик, известный своими научными и методическими трудами в стране и за рубежом, как в области теоретической физики, так и в разработке теоретических основ Технологий защиты окружающей среды.

За многолетний отечественный и международный активный, плодотворный научный и учебный труд отмечен Орденом Короны Королевства Бельгия, Почетными грамотами Министерства образования и Науки Украины (2006), Национальной Академии Наук Украины (2017), Грамотой Верховной Рады Украины (2022). С 1987 до сих пор активно сотрудничает с ведущими научными учреждениями в стране и за рубежом, в разное время, руководитель проектов Европейской Комиссии, НАТО, и Министерства Образования и Науки Украины.