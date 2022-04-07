Зеленский: Греция должна усилить свое влияние для спасения Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский призвал использовать влияние Греции и возможности как члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя, преступно разрушенного российскими войсками, сообщает Новое время.

Об этом президент заявил во время выступления в парламенте Греции.

"Мариуполь почти уничтожен. Уверен, каждый из вас уже видел, как выглядит город сейчас. После того как к нему подошла Российская Федерация. Просто развалины. Вот что Россия сделала с нашим мирным Мариуполем. Но и с вашим мирным Мариуполем. Этот город всегда был домом для большой греческой общины. Украинская греческая община — одна из самых больших в мире. Веками наши народы жили рядом, воспитывали детей, строили будущее" , — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле блокирует и на море — не пропускает туда гуманитарные грузы. Город нуждается в гуманитарной помощи, а также спасении уцелевших и раненых людей.