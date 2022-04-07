Мэр Днепра рекомендовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал уехавшим из города пока не возвращаться, а также эвакуироваться определенным категориям граждан. Данная рекомендация прозвучала на фоне прогнозируемого обострения на Донбассе. Об этом мэр сказал во время брифинга, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

В частности, он рекомендовал уехать из Днепра женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

"Ситуация на Донбассе накаляется. Апрель будет "горячим". Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Я бы рекомендовал переждать в более безопасном месте", – посоветовал мэр Днепра.

Филатов попросил переселенцев из "горячих точек" на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там будет безопаснее.

"Многие сейчас движутся через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше", – отметил он.

По словам городского председателя, в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, город ожидает партию медикаментов из Израиля.