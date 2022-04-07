Европарламент призвал ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы

Европейский парламент призывает ввести полное эм﻿барго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо, сообщает УНИАН.

Как сказано на сайте Европарламента, "за" соответствующую резолюцию проголосовали 513 депутатов, "против" - 22 и "воздержались" - 19.

В частности, Европарламент выразил возмущение из-за сообщений о зверствах вооруженных сил России в Украине и требует привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

Депутаты ЕП призывают применить дополнительные карательные меры, в том числе "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".

Отмечается, что при этом такие шаги должны сопровождаться планом по обеспечению безопасности энергоснабжения, а также стратегией "отмены санкций в случае, если Россия будет осуществлять шаги на пути восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины".

В резолюции выражается призыв к лидерам ЕС исключить Россию из "Большой двадцатки" и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и других.

Кроме того, чтобы сделать санкции эффективными, в Европарламенте призывают отключить от международной платежной системы SWIFT российские банки, запретить всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС, перевозить грузы по суше в РФ и Беларусь.

Также высказывается требование арестовать все активы, которые принадлежат российским олигархам или должностным лицам, связанным с режимом президента РФ Владимира Путина, их ставленниками, и причастным к режиму Александра Лукашенко в Беларуси.

В резолюции сказано, что поставки оружия для Украины необходимо усилить, чтобы украинцы могли эффективно защищать себя.