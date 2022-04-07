Денисова: оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин в Мариуполе

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин в захваченных районах Мариуполя, сообщает Новое время.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"По информации жителей, мобилизованных планируют использовать как «пушечное мясо» в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой «ДНР" , — отметила она.

По словам Денисовой, похожая ситуация и в других захваченных украинских городах.

Так, четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпостах. Началась перепись мужского населения, но повестки пока не вручаются. Есть вероятность, что этих мужчин будут вынуждать воевать за российскую армию.

Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они также принудительно вывозят мариупольцев на территорию РФ.