Лукашенко заявил, что тоже провел "спецоперацию" на территории Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Лукашенко во время заседания Совета нацбезопасности Беларуси.

"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда.

Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей.

Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили".

Лукашенко не рассказал подробности, но решил представить к государственным наградам исполнителей этой операции.

Также самозванец пригрозил Украине, если в стране еще остались такие водители фур, то Беларусь "ответит по-другому, они очень многим рискуют".

Напомним: На границе в пределах Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси и находившийся в них груз.