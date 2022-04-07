Гайдай: в Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы
С начала полномасштабной войны России против Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Об этом заявил глава военной администрации области Сергей Гайдай.
Он также подкрепил свои слова соответствующими фотографиями.
"На фото – Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была… В настоящее время больница осталась на оккупированной части города, орки снимают видео и обвиняют украинских военных в разрушениях", – рассказал Гайдай.
По его словам, главный врач больницы оказался предателем, и теперь
"подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу".
"Рашисты умышленно лишают Луганщину заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить. Больницы мы отстроим, а предатели ощутят действие Закона о коллаборантах", – подытожил Гайдай.