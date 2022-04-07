Гайдай: в Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы

С начала полномасштабной войны России против Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Об этом заявил﻿ глава военной администрации области Сергей Гайдай.

Он также подкрепил свои слова соответствующими фотографиями.

"На фото – Рубежанская больница. Новая. Современная. С высокотехнологичным оборудованием. Была… В настоящее время больница осталась на оккупированной части города, орки снимают видео и обвиняют украинских военных в разрушениях", – рассказал Гайдай.

По его словам, главный врач больницы оказался предателем, и теперь "подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу" .