Лавров обвинил Украину в отходе от "стамбульских договоренностей"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в представленном в среду Украиной новом проекте соглашения с РФ "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле". Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.
По словам Лаврова, Украина пообещала, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.
Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а этот замысел
"неприемлем", заявил глава МИД России.
Правда, при этом он отметил, что Россия продолжит переговоры с Украиной,
"продвигая свой проект соглашения, несмотря на провокации".