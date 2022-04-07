Лавров обвинил Украину в отходе от "стамбульских договоренностей"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в представленном в среду Украиной новом проекте соглашения с РФ "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле". Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

По словам Лаврова, Украина пообещала, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а этот замысел "неприемлем" , заявил глава МИД России.