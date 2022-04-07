Die Zeit: в Германии из-за санкций застрял российский грузовой самолет

Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, который принадлежит российской корпорации "Волга-Днепр", застрял в немецком аэропорту. Власти Германии запретили воздушному судну вылет из Франкфурт-Хан, сообщает УНИАН.

Отмечается, что самолет задержали в немецком аэропорту из-за санкций, которые ввели против России за полномасштабное вторжение в Украину. При этом за каждый день простоя самолета его владелец должен заплатить аэропорту 1200 евро. На какой срок введен запрет – неизвестно, пишет Die Zeit.



В свою очередь в министерстве транспорта Германии рассказали, что Cargologicair UK на 100% принадлежит Cargo Logic Holding Ltd, которая принадлежит гражданам РФ Алексею Исайкину и Сергею Шклянику.

Как сообщалось, Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России. Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где зарегистрирован самолет.

В свою очередь Российская Федерация похитила 400 лизинговых самолетов на 10 миллиардов долларов. В связи с этим AerCap подала иск в размере 3,5 миллиарда долларов против РФ за украденные самолеты.

При этом Святошинский районный суд Киева арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые принадлежат российской авиакомпании "Волга-Днепр".