В Германии готовят расследование преступлений РФ против Украины

Эксперты в Германии инициируют начало расследования генеральной прокуратурой ФРГ преступлений российской армии в Украине с тем, чтобы можно было потом применить к виновным немецкое законодательство.﻿ Об этом они рассказали на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

Бывшие министры – внутренних дел Герхарт Баум (Gerhart Baum) и юстиции Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), а также 2 адвоката из Кельна – Николаос Газеас (Nikolaos Gazeas) и Андрей Уманский – направили генпрокурору длинный, на 40 страниц, список-жалобу с именами, среди которых лично президент Путин, члены совета безопасности РФ, командиры и солдаты. Экс-министры и адвокаты обвиняют их в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Украине.

В жалобе перечислены конкретные случаи, среди которых авиаудар по театру в Мариуполе, зверства в Буче, атака на роддом, атомную электростанцию, телебашню, применение кассетных боеприпасов и др.

«Речь идет не только о привлечении к ответственности виновных в верхушке государства, но и обо всех виновниках. Мы хотим поставить силу закона против права сильного… Такого массового попрания ногами права, таких массовых преступлений против человечества не было после Второй мировой войны… И без дальнейших расследований можно констатировать: Путин является военным преступником» , - заявил Баум, подчеркнув, что все свидетельствует о том, что Россия готовилась к такой войне.

Он отметил, что в этой войне «право – тоже является оружием, …и Германия участвует в ней теперь своим законом».

Газеас в свою очередь отметил, что то, что делает сейчас российская армия, является «преступлением худшего сорта после Второй мировой войны». Отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о том, можно ли зафиксировать доказательства преступлений, когда российские захватчики пытаются скрыть их и используют мобильные крематории, юрист отметил, что при таких обстоятельствах следователям работать будет сложнее и помочь здесь должны именно журналисты, граждане, общественные организации, которые могут зафиксировать факты.

Сейчас Германия имеет особую ответственность, учитывая свою историю, позаботиться о том, чтобы преступники этой войны предстали перед судом – Международным уголовным судом, но также, по возможности, немецким, сказал Газеас.

«Мы хотим подчеркнуть: ни один, кто совершал преступления, не может быть в безопасности в любой точке мира», – подтвердила Лейтхойзер-Шнарренбергер.

Она отметила, что многие эпизоды могут быть расследованы из Германии, ведь есть много открытых источников, есть свидетельства беженцев и т.д.

Жалоба основывается как на публикациях украинской военной разведки, так и на данных немецкой разведки BND, заключениях неправительственных организаций и международных структур, журналистов и активистов, которые оценивают общедоступные источники, такие как фотографии либо видео из Украины.

Расследование преступлений РФ в Германии возможно благодаря принципу универсальной юрисдикции, который недавно использовался в ФРГ при рассмотрении дела против военных преступников в войне в Сирии. Это позволяет Федеральной прокуратуре преследовать международные уголовные преступления, которые совершены за рубежом и вообще не имеют отношения к Германии.

В начале марта Федеральная прокуратура уже начала так называемое структурное расследование. Первый шаг – получить как можно больше доказательств без конкретных подозреваемых.

Как сообщалось, Федеральная служба разведки Германии BND перехватила часть радиотрафика, где российские солдаты обсуждали свои зверства против мирного населения в Буче.

На брифинге в Берлине было сообщено, что в Германии будут собирать доказательства преступлений российской армии и начальников высшего ранга с тем, чтобы можно было применить к ним немецкое национальное законодательство. Для этого будут использоваться также данные BND.