Страны G7 обвинили войска РФ в зверствах против украинцев в Буче

Страны G7 обвинили войска РФ в чудовищных преступлениях против мирных жителей Украины в Буче Киевской области и других временно захваченных оккупантами городах. Об этом, ссылаясь на их совместное обращение, опубликованное на cайте МИД Германии, сообщает Новое время.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других украинских городов" , — говорится в совместном обращении министров стран G7.

Подчеркивается, что массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных страной-агрессором на территории Украины.

"Врезающиеся в память изображения гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа" , — пишут страны G7.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.