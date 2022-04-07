Гайдай: работа двух шахт в Луганской области невозможна

Гайдай: работа двух шахт в Луганской области невозможна
Фото: Facebook

Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов войск РФ были обесточены, затоплены до критического уровня. Возобновить их работу уже невозможно.

Об этом на своей официальной странице в Facebook﻿ сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Минэнерго сообщили, что Золотое и Тошковскую мы уже потеряли", — отметил он.

Также затапливается Горная шахта.

"Оборваны провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить", — добавил Гайдай.

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