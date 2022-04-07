Гайдай: работа двух шахт в Луганской области невозможна
Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов войск РФ были обесточены, затоплены до критического уровня. Возобновить их работу уже невозможно.
Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Минэнерго сообщили, что Золотое и Тошковскую мы уже потеряли", — отметил он.
Также затапливается Горная шахта.
"Оборваны провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить", — добавил Гайдай.