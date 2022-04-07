В Кремле прокомментировали санкции США против дочек Путина
Кремлевский режим отреагировал на новые ограничения со стороны США за вторжение в Украину, коснувшиеся членной семей представителей российской «элиты», сообщает Новое время.
Новые санкции коснулись, в частности Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются старшими дочерьми Владимира Путина.
По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, данный шаг американской стороны — «это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций».
"Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-либо рестрикций к членам семей, ну это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы требуют какой-то оценки. Это то, что трудно понять и объяснить", — заявил спикер Путина.