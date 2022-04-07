МВД: около 200 жителей Бородянки пропали без вести

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал, что в настоящее время числятся пропавшими без вести около 200 жителей Бородянки. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает Укринформ.

«По информации Бородянского сельского головы, пропавшими без вести считаются в настоящее время около 200 жителей Бородянки. И мы понимаем, что многие исчезли уже навсегда. Мы никогда не простим это преступление - и российские кафиры, и их руководители будут отвечать за убийства украинцев» , - подчеркнул Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что в Бородянке уже начались работы по разбору завалов многоквартирных домов, разрушенных в начале марта ударами российской авиации.

«…К этому времени, после начала работ вчера по двум домам по адресу улица Соборная, уже найдены тела четырех украинцев, погибших под развалинами этих домов. И это только начало. Потому что, как мне доложили представители ГСЧС, пятиэтажные дома разобраны только до третьего этажа» , - проинформировал Геращенко.

Правоохранители не знают, сколько еще украинцев осталось под завалами, проинформировал он.

Отвечая на вопрос, Геращенко уточнил, что правоохранителям известны фамилии руководителей военных подразделений РФ уровня батальонов, рот, которые были непосредственно расположены на территориях Бучи, Гостомеля, Ирпеня.