Минобороны: вероятность наступления войск РФ из Беларуси остается

Вероятность наступления российских войск со стороны Беларуси и привлечения подразделений армии республики к военным действиям все еще остается. Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"По состоянию на данный момент такая вероятность все еще сохраняется, учитывая непредсказуемость российской стороны" , - сказал Мотузяник.

По его словам, в настоящее время подразделения российских войск выведены на территорию Беларуси, чтобы восстановить их боеспособность.

Кроме того, отметил представитель МОУ, очевидно, что российская армия, проводя в Беларуси демонстративные действия, пытается "оттянуть" часть украинских подразделений с других направлений, чтобы они находились постоянно в районе украинско-белорусской границы в состоянии готовности.

Как сообщалось, в командовании Сухопутных войск не исключают попытки повторного наступления России на Киев.