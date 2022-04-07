Федоров рассказал о работе Starlink в Украине

Благодаря интернету от Starlink в Украине удается поддерживать жизнедеятельность критической инфраструктуры в зоне боевых действий и там, где нет возможности обеспечить обычный доступ к интернету. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью для 1+1, сообщает Корреспондент.

Сегодня десятки тысяч украинцев получили доступ к спутниковому интернету, а все необходимые объекты критической инфраструктуры продолжают свою работу даже при отсутствии мобильной связи или фиксированного интернета.

Он отметил, что это уникальное явление для Украины. Еще недавно в Украине вообще не было интернета от Starlink, а сегодня есть уже тысячи базовых станций и десятки тысяч пользователей.

Федоров отметил, что переговоры с основателем компании Илоном Маском шли давно, однако, вторжение России ускорило процесс.

Первые станции Starlink в Украине начали работать 1 марта. Позже, 18 марта, станции Starlink были переданы энергетикам ДТЭК. Они помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей и способствуют скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами. А сегодня стало известно, что Украина получит еще пять тысяч станций Starlink.