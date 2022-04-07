Посол Украины в Израиле возмущенно покинул брифинг израильских министров

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук покинул брифинг министра обороны Бени Ганца и министра иностранных дел Яира Лапида для послов. Причина такого решения в том, что Ганц назвал вторжение РФ в Украину "конфликтом" и обсудил связи Израиля с обеими сторонами. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Корреспондент.

"Мистер Ганц начал говорить об украинско-российском конфликте и о том, что они разговаривают как с украинскими, так и с российскими друзьями или коллегами. Слушайте, если на 42-й день войны, с теми кровопролитием и резней, которые творит Россия против ни в чем не повинных украинцев, вы все еще называете это конфликтом, то тут действительно не о чем говорить" , - отметил посол.

По его словам, после этого никто из этих Министерств с ним не связывался.

"Это печально, потому что у министра обороны явно много информации. Израиль занимает уникальное положение по сравнению с остальным западным миром - это единственная страна, которая так себя ведет" , - сказал Корнийчук, имея ввиду вопрос поддержки Украины в войне.

В свою очередь пресс-секретарь главы Минобороны отрицает, что были использованы такие выражения.