Литовский посол вернулся в Киев

В четверг, 7 апреля, в Киев вернулся посол Литвы Вальдемарас Сарапинас. Таким образом, литовское посольство возобновляет работу после начала полномасштабного вторжения России против Украины. Об этом сообщило LRT, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я только что вошел в двери посольства" , - сообщил дипломат изданию.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил об отзыве посла из России.

Отметим, что накануне начала войны посольство Литвы в Украине временно переехало во Львов. Тогда же Министерство иностранных дел Литвы призвало всех граждан покинуть Украину из соображений безопасности.