Украина получит от НАТО оборудование для защиты от химических и киберугроз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время брифинга, что Альянс поможет Украине в защите от химических и биологических и киберугроз. Для этого обсуждается вопрос о передаче стране соответствующего оборудования, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Некоторые из пакетов помощи отважным украинцам, которые защищают свои дома и страну и отталкивают силы вторжения, включают увеличение гуманитарной помощи и финансовой поддержки. Мы обсудили, что еще мы будем делать, в том числе оказание помощи в кибербезопасности и обеспечение оборудованием, которое поможет Украине защититься от химических и биологических угроз" , - рассказал генсек НАТО.