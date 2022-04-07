Bloomberg: за год безработица в РФ достигнет 10-летнего максимума

Безработица в России по итогам 2022 года может возрасти более чем в два раза, и, впервые за последние 10 лет, превысить 9%. По оценкам экспертов, в зоне риска около 2 млн рабочих мест. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мартовский опрос аналитиков, сообщает Корреспондент.

"Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы" , – отметил в разговоре с агентством профессор НГУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Согласно прогнозу фонда Центр стратегических разработок, к концу 2022 года в зоне риска в РФ будет около 2 млн рабочих мест, а улучшение ситуации ожидается только в 2023 году.

"При этом еще в конце февраля безработица в стране была близка к минимальным значениям и составила чуть более 3 млн" , - отмечает Bloomberg.

Отмечается, что кризис на рынке труда будет развиваться постепенно: вместо увольнений компании, находясь под давлением власти, могут начать сокращать зарплаты, переводить сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск.

"Открытые увольнения могут оказаться повсеместными только тогда, когда санкции будут восприниматься как долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба" , - считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Пока на российском рынке труда "затишье", отметил в разговоре с агентством президент Superjob Алексей Захаров.

"Единственное, что мы слышим от работодателей, это то, что они сохранят всех до последнего человека и не хотят никого увольнять" , - рассказал он.

При этом количество новых вакансий в марте сократилось на 20% по сравнению с февралем, а наибольшее резкое снижение пришлось на Москву и Санкт-Петербург, пишет издание со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.